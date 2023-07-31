На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове, о чем 31 июля сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждены оказались «нежилые помещения».
Ранее в украинских СМИ сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.
Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.
29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье. Ранее в течение дня в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.