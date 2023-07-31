В ЕП посоветовали РФ подготовить судебный иск на случай конфискации активов

Российский властям следует подготовить судебный иск на случай, если Евросоюз сможет создать правовую базу и с ее помощью конфисковать замороженные госактивы. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.



«Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС. Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти», — сказал он.



Вместе с тем, представитель Германии признал, что такие действия могут привести лишь к дальнейшей эскалации.



Брюссель в настоящее время работает над 12-м пакетом рестрикций в отношении России. Как ранее сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его могут принять до конца 2023 года.



При этом осталось не так много сфер, против которых до сих пор не были введены санкции. Это, к примеру, сжиженный природный газ, алмазы или атомная энергетика. Кроме того, Евросоюз уже некоторое время пытается конфисковать свыше €200 млрд замороженных российских госактивов, чтобы направить их на восстановление Украины.



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Обналичные средства: в ЕС ищут способ конфискации замороженных активов РФ