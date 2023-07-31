В Ставрополье парапланы столкнулись из-за сильного ветра

В Ставрополье из-за сильного ветра столкнулись парапланы. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«30 июля поступило сообщение о том, что на территории горы «Джуца 1» Предгорного района Ставропольского края в результате порыва ветра во время планирования произошло столкновение параплана под управлением мужчины 1973 года рождения, и параплана под управлением мужчины 1985 года рождения, в результате чего предотвратить жесткую посадку не представилось возможным», — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения один из мужчин скончался на месте, второго госпитализировали.

Ранее, 20 июля, также в районе поселка Юца два человека на дельтаплане потерпели крушение и упали на гору. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Пятигорска. У них были зафиксированы множественные переломы.