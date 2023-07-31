Реклама
Прямой эфир
Мир
Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Мир
Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40
Происшествия
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае
Мир
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Общество
Остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка представлен к награде
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере

Забросавший яйцами посольство РФ в Таллине мужчина задержан полицией

0
Фото: DELFI MEEDIA/JAANUS LENSMENT
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина средних лет, который в ночное время закидал яйцами фасад посольства России в Эстонии, задержан полицией, сообщил 30 июля портал Delfi.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», — приводит портал сообщение пресс-службы полиции.

Иные детали дела пока не разглашаются. Журналисты добавили, что задержанный был достаточно наглым, чтобы совершать свои действия на виду у полиции. Правоохранители на запрос о подробностях заявили, что информация будет поступать по ходу расследования.

По данным портала Delfi, задержанным является российский журналист, включенный Минюстом в реестр иноагентов Аркадий Бабченко. Полиция Таллина официально информацию не подтверждает.

Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам
Монументы массово сносят по всей стране

Сложности в работе дипмиссий РФ в разных государствах наблюдаются с февраля 2022 года, с началом спецоперации. Помимо высылки дипломатов и ограничений в работе, посольства и послы РФ подвергаются оскорблениям, нападениям, вандализму.

23 июня посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд для сохранения договора на аренду участка земли в Канберре. Австралия отказалась сдавать России в аренду землю для нового здания посольства.

В мае о сложностях работы российского посольства в Германии сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023