Забросавший яйцами посольство РФ в Таллине мужчина задержан полицией

Мужчина средних лет, который в ночное время закидал яйцами фасад посольства России в Эстонии, задержан полицией, сообщил 30 июля портал Delfi.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», — приводит портал сообщение пресс-службы полиции.

Иные детали дела пока не разглашаются. Журналисты добавили, что задержанный был достаточно наглым, чтобы совершать свои действия на виду у полиции. Правоохранители на запрос о подробностях заявили, что информация будет поступать по ходу расследования.

По данным портала Delfi, задержанным является российский журналист, включенный Минюстом в реестр иноагентов Аркадий Бабченко. Полиция Таллина официально информацию не подтверждает.

Сложности в работе дипмиссий РФ в разных государствах наблюдаются с февраля 2022 года, с началом спецоперации. Помимо высылки дипломатов и ограничений в работе, посольства и послы РФ подвергаются оскорблениям, нападениям, вандализму.

23 июня посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд для сохранения договора на аренду участка земли в Канберре. Австралия отказалась сдавать России в аренду землю для нового здания посольства.

В мае о сложностях работы российского посольства в Германии сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.