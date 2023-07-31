The Times сообщила об утилизации Британией танков Challenger 2 вместо передачи их Киеву

Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 30 июля, сообщило издание The Times.

«Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины. Правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. Их сочли «не подлежащими ремонту», — пишет газета.

По словам военного аналитика Джастина Крампа, Challenger 2 считаются очень крупными для Европы и большинство единиц техники находились на складах и их хранение обходилось дорого. При этом уничтожение танков обошлось британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.

8 июня издание InfoBRICS заявило, что требования, которые Британия выдвинула к ВСУ по применению и обслуживанию танков Challenger 2, делают использование бронемашин практически невозможным. По данным портала, Лондон добивается от Киева гарантий, что ВСУ не будут использовать Challenger 2 в рискованных операциях. Также обслуживать и транспортировать танки необходимо в особых условиях, что делает машины самой капризной техникой украинской армии.

Ранее, 30 мая, глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство королевства передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Он сказал, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.