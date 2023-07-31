Глава района заявил об отсутствии раненых после падения БПЛА в Дарагановке
В результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области пострадавших нет. Об этом 30 июля сообщил глава администрации района Василий Даниленко.
«К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Даниленко, на месте работают представители Минобороны и Управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УПЧС) Неклиновского района, а также службы жизнеобеспечения.
В настоящий момент принадлежность беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и причины его крушения устанавливаются.
О падении БПЛА в хуторе Дарагановка заявил ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщал, что в результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль.
На месте происшествия работают экстренные службы. Кадры с места событий поступили в распоряжение «Известий».