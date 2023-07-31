Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Мир
Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40
Происшествия
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае
Мир
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Общество
Остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка представлен к награде
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере
Спорт
Россияне завоевали все медали чемпионата Европы по городошному спорту
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Сюжет:

Глава района заявил об отсутствии раненых после падения БПЛА в Дарагановке

0
Фото: t.me/danilenko_vf
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области пострадавших нет. Об этом 30 июля сообщил глава администрации района Василий Даниленко.

«К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Даниленко, на месте работают представители Минобороны и Управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УПЧС) Неклиновского района, а также службы жизнеобеспечения.

В настоящий момент принадлежность беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и причины его крушения устанавливаются.

Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев
И что за аппараты атаковали российскую столицу в конце мая

О падении БПЛА в хуторе Дарагановка заявил ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщал, что в результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль.

На месте происшествия работают экстренные службы. Кадры с места событий поступили в распоряжение «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023