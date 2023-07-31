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Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам

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Фото: REUTERS/Dutch Coastguard
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Спасатели начали буксировку горящего несколько дней у берегов Нидерландов грузового судна Fremantle Highway, сообщило 30 июля Национальное агентство по управлению водными ресурсами (Rijkswaterstaat) при министерстве инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов.

Там рассказали, что ранее в этот день буксировка была отложена из-за сильного ветра и задымления, но в середине дня условия для буксировки улучшились. Двумя буксирами судно повели к новому (временному) местоположению в 16 км к северу от островов Схирмонниког и Амеланд.

«Точное время прибытия во временный пункт назначения пока указать нельзя. Это зависит среди прочего от погодных условий, задымления, течения и прилива», — добавили в агентстве.

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Пожар на грузовом судне Fremantle Highway с 23 членами экипажа произошел в ночь на среду, 26 июля, когда оно находилось почти в 30 км севернее нидерландского острова Амеланд в Северном море. Из-за пожара погиб один человек, 16 пострадали. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, остальных эвакуировали на вертолетах.

Судно перевозило из Германии в Египет 3783 автомобиля, включая 498 электромобилей. В СМИ встречалась версия, что причиной возгорания могла стать литий-ионная батарея электромобиля.

29 июля эксперт Greenpeace (организация признана нежелательной на территории РФ) Тило Маака заявил, что возможное затопление грузового судна с 3 тыс. автомобилей на борту, горящего у берегов Нидерландов в Северном море, станет катастрофой для местной экосистемы.

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