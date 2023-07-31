В Дании рассмотрят возможность ограничить акции с сожжением Корана

Правительство Дании ищет юридические решения для предотвращения протестных акций с осквернением Корана. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил телеканал France24 со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

«Конечно, это должно быть сделано в рамках свободы слова, защищенной Конституцией, и таким образом, чтобы это не меняло того факта, что свобода слова в Дании имеет очень широкий охват», — цитирует издание слова главы МИДа страны.

По словам министра, свобода слова — одна из важнейших ценностей Дании, поэтому любые принимаемые решения не должны ограничивать широкий спектр выражения мнений граждан государства.

При этом, как передает издание, протесты в стране «достигли такого уровня, когда Дания во многих частях мира на всех континентах рассматривается как страна, которая способствует оскорблению и очернению культур, религий и традиций других стран».

Ранее, 26 июля, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что акты сожжения Корана в Европе являются оскорбительными и провокационными. При этом Боррель отметил законность таких действий с юридической точки зрения.

21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» провела в Копенгагене акцию по сожжению Корана у посольства Ирака. В МИД РФ осудили акцию.

Как 20 июля заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, проводимые в европейских странах акции с сожжением Корана безосновательны и представляют собой акты вандализма. Он указал, что выдаваемые властями стран Европы разрешения на подобные акции не имеют никаких оснований и не связаны с выражением свободы слова.

При этом в тот день жители Багдада захватили и подожгли здание шведского посольства. Никто из участников дипмиссии не пострадал.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.