Реклама
Прямой эфир
Мир
Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Мир
Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40
Происшествия
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае
Мир
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Общество
Остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка представлен к награде
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере

В Дании рассмотрят возможность ограничить акции с сожжением Корана

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sobhan Farajvan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Дании ищет юридические решения для предотвращения протестных акций с осквернением Корана. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил телеканал France24 со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

«Конечно, это должно быть сделано в рамках свободы слова, защищенной Конституцией, и таким образом, чтобы это не меняло того факта, что свобода слова в Дании имеет очень широкий охват», — цитирует издание слова главы МИДа страны.

По словам министра, свобода слова — одна из важнейших ценностей Дании, поэтому любые принимаемые решения не должны ограничивать широкий спектр выражения мнений граждан государства.

При этом, как передает издание, протесты в стране «достигли такого уровня, когда Дания во многих частях мира на всех континентах рассматривается как страна, которая способствует оскорблению и очернению культур, религий и традиций других стран».

Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
Скандал с далеко идущими последствиями

Ранее, 26 июля, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что акты сожжения Корана в Европе являются оскорбительными и провокационными. При этом Боррель отметил законность таких действий с юридической точки зрения.

21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» провела в Копенгагене акцию по сожжению Корана у посольства Ирака. В МИД РФ осудили акцию.

Как 20 июля заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, проводимые в европейских странах акции с сожжением Корана безосновательны и представляют собой акты вандализма. Он указал, что выдаваемые властями стран Европы разрешения на подобные акции не имеют никаких оснований и не связаны с выражением свободы слова.

При этом в тот день жители Багдада захватили и подожгли здание шведского посольства. Никто из участников дипмиссии не пострадал.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023