В Санкт-Петербурге при ДТП перевернулась легковушка

В Санкт-Петербурге иномарка Mitsubishi Lancer врезалась на большой скорости в другой автомобиль Opel Astra и перевернулась. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

«Удар был такой силы, что одна из машин влетела в светофор, а другая и вовсе перевернулась прямо на крышу», — отметил корреспондент.

Инцидент произошел у Геодезического сквера. В ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Он был госпитализирован.

В этот же день два человека погибли и девять пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла в Первоуральске Свердловской области.