Штурмовики ВДВ показали снятое с коптера уничтожение гаубицы ВСУ
Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ 30 июля поделились с «Известиями» снятым с коптера видео уничтожения стоящей на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) гаубицы.
Коптер, который зафиксировал разгром вражеской техники, наблюдал за расчетом украинской гаубицы. Боевики пытались спрятаться в узкой лесополосе, но российские военные зафиксировали их координаты.
На позиции националистов с беспилотников были сброшены барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они уничтожили боевую машину противника.
Ранее в этот день российская артиллерия и взвод беспилотников уничтожили боевую машину пехоты Bradley ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщили бойцы добровольческого батальона «Барс-13».
Также Минобороны РФ в этот день показало, как расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа (ЮВО) с одного выстрела разгромил движущийся танк ВСУ на авдеевском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.