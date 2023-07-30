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В ООН после атак беспилотников на Москву осудили удары по гражданским объектам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было», — сказал он «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал совершенную утром 30 июля атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Минобороны РФ сообщило, что один из беспилотников был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Московской области, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

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Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте атаки беспилотника в районе делового центра «Москва-Сити». Очевидец Григорий рассказал, что слышал хлопок от первого БПЛА, а потом увидел пролетающий мимо второй.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.

Ранее, 22 июня, ООН уже высказывалась против любых атак на объекты гражданской инфраструктуры. Тогда это заявление было в связи с ударами украинских войск 20 июня по буровым нефтяным платформам «Черноморнефтегаза» Одесского месторождения, расположенным в акватории Черного моря.

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