Губернатор Ростовской области сообщил о падении беспилотника в хуторе Дарагановке
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- Губернатор Ростовской области сообщил о падении беспилотника в хуторе Дарагановке
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в хуторе Дарагановке Неклиновского района, о чем 30 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», — сказано в сообщении в его Telegram-канале.
По словам главы региона, принадлежность БПЛА устанавливается, на месте работают специалисты Министерства обороны РФ.
О ЧП в хуторе Дарагановке ранее в этот день сообщал корреспондент «Известий». По словам очевидцев, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.