Ермак анонсировал встречу по обсуждению «формулы мира» в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии готовится встреча советников лидеров государств для обсуждения украинской «формулы мира». Об этом 30 июля в своем Telegram-канале сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о 10 основополагающих пунктах «формулы мира», реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — написал он.

По словам украинского политика, пункты «формулы мира» уже обсуждаются с представителями более 50 стран.

При этом 24 июля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования «тупиковым путем». Он отметил, что шаги, предложенные украинским лидером, изначально нереалистичны, а поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.

6 июня Зеленский заявил, что в рамках «саммита мира» западные страны разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира». Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов и представленном в прошлом году. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

30 мая стало известно, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

В Москве неоднократно заявляли, что определить исход украинского конфликта без участия России невозможно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.