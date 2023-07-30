Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП на хуторе Дарагановка под Таганрогом
Корреспондент «Известий» вечером в воскресенье, 30 июля, сообщил о ЧП на хуторе Дарагановка под Таганрогом.
Как указал губернатор региона Василий Голубев, речь идет об упавшем беспилотнике.
На месте происшествия работают экстренные службы. Кадры поступили в распоряжение «Известий». О пострадавших не сообщается.
Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины осуществить атаку 25 беспилотными летальными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.