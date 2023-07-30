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Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине

В Венгрии упрекнули главу МИД Словакии Влаховского во лжи из-за вопроса о сроке конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в воскресенье, 30 июля, заявил, что у главы МИД Словакии Мирослава Влаховского либо плохая память, либо он лжет, когда говорит, что в Европейском союзе (ЕС) не обсуждались сроки продолжения конфликта на Украине.

Так он прокомментировал пост Влаховского в Twitter, в котором тот написал, что «не помнит ни одного обсуждения» на заседаниях ЕС, где речь бы шла о сроках конфликта.

Менцер напомнил, что на совете глав МИД стран ЕС было выдвинуто предложение выделять по €5 млрд в год на поставки оружия киевскому режиму в течение четырех лет.

«У господина министра Влаховского либо плохая кратковременная память — и это доброжелательное предположение, — либо он лжет. На прошлой встрече министры иностранных дел ЕС обсудили предложение, согласно которому мы должны тратить по €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия на Украину», — написал Менцер в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Ранее, 28 июля, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что разрешение украинского конфликта на поле боя невозможно и лучших условий для мирных переговоров, чем сейчас, не будет.

До этого, 20 июля, Сийярто сообщил, что Венгрия выступает против создания фонда военной помощи Украине объемом €20 млрд. Он потребовал убрать банк венгерский OTP из списка украинских санкций. Глава венгерского ведомства заявил, что до тех пор его страна не будет выделять средства в Европейский фонд мира.

18 июля стало известно, что Евросоюз (ЕС) готовит план военной поддержки Киева, который включает поставки оружия и тренировку военных, на сумму в размере €20 млрд. Данный план рассчитывается для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение следующих четырех лет и, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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