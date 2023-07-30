День ВМФ завершается праздничным салютом. Видеотрансляция
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 июля, празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) завершает традиционный праздничный салют. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Ранее в этот день торжественный парад, посвященный Дню ВМФ, состоялся в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 45 различных судов (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих.
В главном параде принял участие президент России Владимир Путин. Выступая перед участниками, он назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой и подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.
День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.