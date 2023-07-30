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Ведущая оппозиционная партия Нигера поддержала пришедших к власти военных

ANP: ведущая оппозиционная партия Нигера выразила поддержку военным, взявшим власть в стране
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Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
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Ведущая оппозиционная партия Нигера, Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию — «МОДЕН/ФА-Лумана Африка» и ее союзники из Союза патриотов Нигера 29 июля выразили поддержку военным, взявшим в свои руки власть в стране. Об этом сообщает Agence Nigérienne de Presse (ANP).

По мнению оппозиции, «силы обороны и безопасности положили конец ужасам, которым подвергалось нигерийское население, свергнув действующий режим и тем самым открыв новые страницы законной надежды для «всех нигерийских граждан», отмечается в статье.

«Мы приветствуем мирный и мудрый исход ситуации», — цитирует агентство заявление оппозиционных сил, которые «сообщили о своей поддержке Национального совета по охране родины (CNSP)».

Они также призвали нигерийский народ поддерживать CNSP «до тех пор, пока его члены остаются верными мотивам, которые привели их к захвату государственной власти».

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чиани. Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики. 28 июля Чиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

29 июля глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

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