Россияне завоевали все медали чемпионата Европы по городошному спорту
29 июля в Приозерске Ленинградской области состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата Европы по городошному спорту. Все девять комплектов наград завоевали спортсмены сборной команды РФ.
Как сообщается на сайте Федерации городошного спорта России, награды победителям вручили президент федерации Надежда Павлова, глава администрации Приозерского муниципального района Александр Соклаков и вице-президент волейбольного клуба «Динамо-Ло» Павел Ожгихин.
В соревнованиях помимо россиян участвовали профессиональные спортсмены из Белоруссии и Германии, а также спортсмены-любители из Бенина, Индонезии, Доминиканской Республики, Гвинеи, Кубы, Сирии, Венесуэлы, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Гаити, Бангладеш, Анголы, Ирана, Кении, Зимбабве, Афганистана, Ливана, Ганы, Камеруна, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Кот-д'Ивуара, Шри-Ланки, Судана и Монголии.
По словам Павловой, приглашение на европейский турнир гостей со всего мира стало «важным шагом на пути подготовки к IX чемпионату мира 2024 года».
30 июля россиянка Евгения Чикунова стала победительницей финала Кубка России в Казани на дистанции 200 м брассом, превзойдя результат победительницы чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Чикунова показала время 2 минуты 19,71 секунды, превзойдя время Татьяны Схунмакер (2.20,80) из ЮАР на чемпионате мира. Второй финишировала белоруска Алина Змушко (2.24,76), третьей стала россиянка Яна Шакирова (2.27,16).