Вылет самолетов задержали в самарском аэропорту
В аэропорту Самары Курумоч задержаны вылеты самолетов в Ереван и Санкт-Петербург, Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. Об этом 30 июля говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
«По предварительным данным, 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара — Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12:10 до 16:40 (мск) и № 532 сообщением Самара — Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12:35 до 17:55 (мск)», — уточнили в прокуратуре.
Вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, в аэропорт выезжал помощник куйбышевского транспортного прокурора.
Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Ранее, 18 июля, в аэропорту Красноярска задержали 20 внутренних и международных рейсов. Задержки коснулись самолетов из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алма-Аты, Оша, Ташкента.