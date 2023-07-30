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Вылет самолетов задержали в самарском аэропорту

Прокуратура: вылет самолетов в Ереван и Петербург задержан в аэропорту Самары
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В аэропорту Самары Курумоч задержаны вылеты самолетов в Ереван и Санкт-Петербург, Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. Об этом 30 июля говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

«По предварительным данным, 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара — Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12:10 до 16:40 (мск) и № 532 сообщением Самара — Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12:35 до 17:55 (мск)», — уточнили в прокуратуре.

Вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, в аэропорт выезжал помощник куйбышевского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее, 18 июля, в аэропорту Красноярска задержали 20 внутренних и международных рейсов. Задержки коснулись самолетов из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алма-Аты, Оша, Ташкента.

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