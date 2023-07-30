В Израиле сообщили о планах построить железную дорогу до Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в воскресенье, 30 июля, о проекте строительства железной дороги стоимостью 100 млрд шекелей (около $27 млрд), которая соединит город Кирьят-Шмона на севере страны с курортом Эйлат на Красном море на крайнем юге, а позднее протянется до Саудовской Аравии.

«Мое видение состоит в том, чтобы каждый гражданин Израиля мог добраться до центра из любой точки страны менее чем за два часа, а то и меньше», — сказал Нетаньяху, чьи слова приводит газета The Times of Israel.

По словам премьера, помимо быстрого перемещения людей на расстояние примерно в 400 км железная дорога позволит перемещать товары из порта Эйлата в терминалы на Средиземном море.

Издание отмечает, что, по словам Нетаньяху, железнодорожная линия «в будущем сможет связать Израиль с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом».

В середине мая портал Axios сообщал, что Белый дом хочет сделать дипломатический толчок для заключения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем в течение следующих шести-семи месяцев. Тогда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посещал в Джидду, где встретился с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и обсудил возможность нормализации отношений с еврейским государством. После этого он отправился в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По сведениям Axios, если две ближневосточные страны решат заключить сделку, особое место в ней будет уделено палестинскому вопросу. В Саудовской Аравии не раз заявляли, что нормализация отношений с еврейским государством возможна лишь в том случае, если удастся добиться урегулирования между Израилем и Палестиной.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.