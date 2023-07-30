Два человека погибли и девять пострадали в ДТП на Урале
ДТП произошло в Первоуральске Свердловской области, погибли два человека и девять пострадали. Об этом 30 июля сообщила ГИБДД региона в своем Telegram-канале.
Как следует из опубликованного видео, произошло лобовое столкновение автомобилей. Honda Fit и Mazda столкнулись около 15:00 по местному времени (13:00 мск. ) на 5-м км подъездной дороги к Первоуральску.
По предварительной информации, водитель первой иномарки уснул за рулем, автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался во вторую машину.
На месте погибли два пассажира Honda, один из них — несовершеннолетний. Еще девять человек госпитализированы.
Как установили полицейские, Honda управлял мужчина, 1988 года рождения, он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне иномарки мужчина перевозил шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства. Это и стало нарушением.
Ранее в воскресенье в Саратовской области пять человек пострадали в ДТП при столкновении двух автомобилей в Красноармейском районе. Виновник и причина аварии выясняются.