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Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyrylo Chubotin
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Украину ждет гражданская война в том случае, если Киев решит в очередной раз продлить военное положение и не проводить президентские выборы в 2024 году. На это указал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в воскресенье, 30 июля.

Выступая на своем Youtube-канале, Соскин отметил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады продлить военное положение и, соответственно, «уничтожить условия для проведения выборов является прямым мятежом и узурпацией власти».

По словам бывшего советника, в том случае, если военное положение не будет отменено и выборы не состоятся, власть в стране будет считаться нелегитимной.

«Раз она нелегитимная, то они находятся вне закона, и любой украинец в рамках 5-й статьи Конституции может уничтожать мятежников», — сказал Соскин.

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27 июля сообщалось, что из-за продления военного положения на Украине намеченные на конец октября текущего года парламентские выборы проводиться в стране не будут.

До этого, в конце июня, Зеленский в интервью «Би-би-си» заявлял, что новые выборы президента в стране могут пройти только после завершения боевых действий. В период же военного положения, введенного в стране, согласно закону, выборы проводить нельзя.

Следующие выборы президента Украины намечены на 31 марта 2024 года. Режим военного положения в стране был введен в феврале 2022 года.

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