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Курьер на электровелосипеде сбил девочку во дворе жилого дома в Москве

Прокуратура Москвы: электровелосипед сбил девочку во дворе жилого дома
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Фото: прокуратура Москвы
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ДТП с участием курьера на электровелосипеде произошло в Москве, курьер сбил 13-летнюю девочку, сообщила 30 июля прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице 15-й Парковой улице в Восточном административном округе (ВАО) столицы.

«24-летний сотрудник службы доставки двигался в зоне действия дорожного знака «Жилая зона» во дворе дома, где совершил наезд на 13-летнюю девочку», — отметили в надзорном органе.

Пострадавшая госпитализирована с травмами.

По факту ДТП проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура ВАО.

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Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Сочи возбуждено уголовное дело после наезда юноши на электровелосипеде на беременную женщину. Следователи предполагают, что инцидент произошел из-за неисправной тормозной системы транспортного средства.

Инцидент произошел вечером 17 июля, когда молодой человек ехал по проезжей части улицы Воровского. Парень на высокой скорости влетел в группу людей, которая стояла на светофоре. Несколько человек успели среагировать и увернуться от нарушителя, который затем сбил беременную женщину.

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