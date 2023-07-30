В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»

Герб Советского Союза начали демонтировать с памятника «Родина-мать» в Киеве. Об этом сообщил Александр Ткаченко, которого в четверг Верховная рада отправила в отставку с поста министра культуры и информационной политики.

«Скоро «Родина-мать» станет «Украиной-матерью» во всех смыслах», — написал экс-министр в своем Telegram-канале.

Он опубликовал также фотографию и видеокадры. Из них следует. что рабочие снимают детали герба — пучок колосьев.

Демонтаж герба СССР может быть приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа. Взамен советского герба на щит скульптуры планируют нанести украинский трезубец.

Ранее, 29 июля, об изменении названия монумента сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что памятнику изменят название, так как не могут его демонтировать.

Монументальная скульптура расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта в 1981 году по случаю Дня Победы. Памятник считается самым высоким в Европе — высота с постаментом достигает 102 м.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.