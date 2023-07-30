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СМИ узнали о подготовке более 2 тыс. спецназовцев ВСУ для операций против РФ

Express: военные Украины проходят специальную подготовку в учебном центре обороны в Оукхэмптоне
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Великобритания ведет подготовку более 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в операции против России, связанной с Крымом. Об этом в субботу, 29 июля, сообщила газета Express со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что подготовка украинских спецназовцев проходит в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон в графстве Девон.

«Обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне, Девон. <…> Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя», прежде чем нанести удар», — говорится в материале.

Также отмечается, что, предположительно, сформированная бригада будет играть ключевую роль в действиях ВСУ против Крыма.

Помимо этого, как указывают авторы статьи, Киев планирует задействовать против Крыма новые дальнобойные ракеты, которые ему поставят Великобритания, Германия и США, для того чтобы нарушить снабжение российских войск.

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14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал американскому изданию Washington Post (WP) интервью, в котором рассказал о планах пойти на захват республики сразу после того, как у него появятся средства. WP при этом добавила, что украинец «не стесняется своих намерений вернуть Крым», хотя ряд западных чиновников боится реакции РФ в случае попыток Украины осуществить что-либо против полуострова.

Ранее в том же месяце председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов указал на отсутствие у Киева реальных планов по возвращению полуострова. Он сказал, что соответствующие заявления Украины можно расценивать как метод ведения идеологической борьбы.

Киевские власти не раз заявляли о намерениях вернуть Крым в состав Украины. В мае президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать совет по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По его словам, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и для всего мира.

Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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