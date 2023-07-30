Число госпитализированных из-за урагана в Марий Эл выросло до 16 человек
До 16 человек увеличилось число госпитализированных из-за урагана в Марий Эл. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.
Среди попавших в больницу — двое несовершеннолетних, их возраст не называется.
«Всего пострадали 29 человек, в том числе семь детей. К сожалению, погибли восемь человек, в том числе трое детей», — добавили в ведомстве.
Число погибших от урагана в палаточном лагере в Марий Эл возросло до восьми. Также пострадали 29 человек, 16 из них были госпитализированы.
Об урагане в Волжском районе Республики Марий Эл сообщалось ранее, 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.
Все смертельные случаи произошли из-за падения деревьев около озера Яльчик в Волжском районе.
На сайте СУ СКР по Республике Марий Эл сообщается, что по ч. 3 с. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам») на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»» возбуждено уголовное дело.
Также 30 июля стало известно, что после опрокидывания катера на Волге в Чувашии обнаружили тело шестимесячного младенца. Судно перевернулось и утонуло из-за плохой погоды.