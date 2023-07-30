Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Новой Каховке перекрыто газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Общество
В августе температура воздуха в Москве будет на 2,5–3 градуса выше нормы
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Страны Западной Африки остановили финансовые транзакции с Нигером
Мир
Минимум 35 человек погибли при взрыве на съезде партии в Пакистане
Происшествия
Девять человек спасли при пожаре на крыше многоэтажки в Махачкале
Сюжет:

Число госпитализированных из-за урагана в Марий Эл выросло до 16 человек

МЧС: число госпитализированных из-за урагана в Марий Эл выросло до 16 человек
0
Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 16 человек увеличилось число госпитализированных из-за урагана в Марий Эл. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

Среди попавших в больницу — двое несовершеннолетних, их возраст не называется.

«Всего пострадали 29 человек, в том числе семь детей. К сожалению, погибли восемь человек, в том числе трое детей», — добавили в ведомстве.

Число погибших от урагана в палаточном лагере в Марий Эл возросло до восьми. Также пострадали 29 человек, 16 из них были госпитализированы.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

Об урагане в Волжском районе Республики Марий Эл сообщалось ранее, 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.

Все смертельные случаи произошли из-за падения деревьев около озера Яльчик в Волжском районе.

На сайте СУ СКР по Республике Марий Эл сообщается, что по ч. 3 с. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам») на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»» возбуждено уголовное дело.

Также 30 июля стало известно, что после опрокидывания катера на Волге в Чувашии обнаружили тело шестимесячного младенца. Судно перевернулось и утонуло из-за плохой погоды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023