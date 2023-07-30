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Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Президент РФ Владимир Путин 30 июля сопроводил африканских лидеров, приехавших в Россию на саммит, к Музею военно-морской славы в Кронштадте.

«Предлагаю вам ознакомиться с экспозицией. Министр обороны сопроводит вас по музею, а я хочу поблагодарить вас за то, что вы были с нами все эти дни. Благодаря нашей дружбе мы создали хорошую базу для движения вперед, дальше», — сказал Путин.

После этого он пожал руки главам делегаций и попрощался с ними. Они в ответ поблагодарили его за прием.

Ранее в этот день Путин и его коллеги из Африки посетили Кронштадт. Катера с главами государств прошли вдоль береговой линии города. Кроме российского лидера в них располагались президенты и представители Буркина-Фасо, Мали, Эритреи, Республики Конго, Судана, Экваториальной Гвинеи, Танзании.

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Также в этот день состоялся торжественный парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню Военно-морского флота (ВМФ). В нем участвовали 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад состоял из морской и наземной частей.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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