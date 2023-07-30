Девять человек спасли при пожаре на крыше многоэтажки в Махачкале
Пожар произошел на крыше пятиэтажного дома в столице Дагестана Махачкале, девять человек спасено. Об этом 30 июля сообщили «Известиям» в региональном управлении МЧС.
Кровля четырехподъездного дома загорелась днем в воскресенье.
«Всего эвакуировано 26 человек и девять человек спасено», — добавили спасатели.
Часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно
В тушении пожара задействованы 56 человек, в том числе 37 сотрудников МЧС. Используются 17 единиц спецтехники.
Ранее, 29 июля, при возгорании в квартире многоэтажки на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга погибла женщина. По данным корреспондента «Известий», при пожаре погибла местная жительница 1984 года рождения.