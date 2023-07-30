Видео. В Таганроге полиция задержала 39-летнего мужчину, который закрылся в магазине и бросал бутылки с жидкостью в прохожих

Видео. В Таганроге полиция задержала 39-летнего мужчину, который закрылся в магазине и бросал бутылки с жидкостью в прохожих

2023-07-30 16:14:59

2023-07-30 16:14:59

2023-07-30 16:14:59

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