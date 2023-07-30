Видео. На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ

Видео. На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ

2023-07-30 16:12:27

2023-07-30 16:12:27

2023-07-30 16:12:27

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