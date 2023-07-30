Хакер рассказал об опасности криптовалюты Worldcoin

Желающие приобрести новую криптовалюту Worldcoin сильно рискуют, так как для ее получения необходимо отсканировать радужку глаз. Об этом 30 июля рассказал российский хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный под псевдонимом Peter Severa.

«Ничего сканировать не нужно, потому что радужная оболочка вашего глаза — ваша ценность. Потому что, если вы продадите ее сейчас, вы рискуете очень сильно», — сказал он «Известиям».

Разработчики Worldcoin сканируют глазные яблоки людей с помощью устройства Orb и записывают полученную информацию с помощью криптографического кода. Прошедшие сканирование получают $30 и периодические дотации в токенах WLD.

Создатели заявляют, что создали новую форму безусловного дохода. В проекте приняло участие уже 2 млн человек.

«Вот создан Worldcoin, чтобы все получили число одинаковое, то наступит коммунизм. Но для этой идеи это уже не подходит. Во-первых, если посмотреть white-pepper-проекты, это же коин, где-то 20–25% эмиссии распределено между девятью субъектами. Это значительные объемы эмиссии отданы каким-то людям. То есть равны для всех, но эти девять уже значительнее, чем остальные», — отметил Левашов.

По его словам, криптовалютой пользуются те, кто желает получения легких денег. Однако никто не может дать гарантии того, что информация о радужке глаз будет использоваться честно, особенно по мере развития искусственного интеллекта.

Левашов отметил, что ряд стран уже запретили такой вид сбора информации. К ним относятся США, Китай, Турция, Судан.

Ранее, 25 июля, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов заявил, что цифровой рубль не приведет к увеличению общей денежной массы в экономике и не повлияет на стоимость рубля. Он подчеркнул, что введение в стране такой валюты — это значительный шаг на пути к централизованной цифровизации российского финансового ландшафта.