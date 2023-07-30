Реклама
Прямой эфир
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Мир
Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии страны
Армия
Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России
Мир
Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
Спорт
Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на 50 м брассом
Мир
Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку

Хакер рассказал об опасности криптовалюты Worldcoin

Хакер Левашов рассказал об опасности криптовалюты Worldcoin
0
Фото: REUTERS/Medha Singh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желающие приобрести новую криптовалюту Worldcoin сильно рискуют, так как для ее получения необходимо отсканировать радужку глаз. Об этом 30 июля рассказал российский хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный под псевдонимом Peter Severa.

«Ничего сканировать не нужно, потому что радужная оболочка вашего глаза — ваша ценность. Потому что, если вы продадите ее сейчас, вы рискуете очень сильно», — сказал он «Известиям».

Разработчики Worldcoin сканируют глазные яблоки людей с помощью устройства Orb и записывают полученную информацию с помощью криптографического кода. Прошедшие сканирование получают $30 и периодические дотации в токенах WLD.

Создатели заявляют, что создали новую форму безусловного дохода. В проекте приняло участие уже 2 млн человек.

«Вот создан Worldcoin, чтобы все получили число одинаковое, то наступит коммунизм. Но для этой идеи это уже не подходит. Во-первых, если посмотреть white-pepper-проекты, это же коин, где-то 20–25% эмиссии распределено между девятью субъектами. Это значительные объемы эмиссии отданы каким-то людям. То есть равны для всех, но эти девять уже значительнее, чем остальные», — отметил Левашов.

С сервиса сбор: криптомошенники похитили $0,6 млрд за полгода
Почему ущерб от атак упал в 2,5 раза и какие новые схемы обмана появились

По его словам, криптовалютой пользуются те, кто желает получения легких денег. Однако никто не может дать гарантии того, что информация о радужке глаз будет использоваться честно, особенно по мере развития искусственного интеллекта.

Левашов отметил, что ряд стран уже запретили такой вид сбора информации. К ним относятся США, Китай, Турция, Судан.

Ранее, 25 июля, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов заявил, что цифровой рубль не приведет к увеличению общей денежной массы в экономике и не повлияет на стоимость рубля. Он подчеркнул, что введение в стране такой валюты — это значительный шаг на пути к централизованной цифровизации российского финансового ландшафта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023