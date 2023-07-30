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На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ

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Фото: Министерство обороны РФ
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На Тихоокеанском флоте (ТОФ) во Владивостоке прошли торжественные мероприятия в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Соответствующие кадры 30 июля опубликовало Минобороны России.

В этот день в бухте Золотой Рог прошел парадный строй шириной 1,3 км из шести кораблей и подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». Возглавлял парад кораблей гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».

«Нынешнее поколение моряков-тихоокеанцев продолжает дело старших поколений, совершенствует воинское мастерство и морскую выучку, с честью и достоинством несет Андреевский флаг, показывая пример беззаветного служения Родине», — отметил во время поздравления личного состава командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

В Амурском заливе зрелищная часть с демонстрацией возможностей ТОФ прошла впервые после трехлетнего перерыва. Зрители увидели театрализованное представление об освобождении захваченного пиратами судна. В программе приняли участие катера и корабли, в том числе фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Громкий».

В 22:00 (15:00 мск) над городом прогремел салют: со стороны мыса Боброва прозвучали 30 артиллерийских залпов.

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Ранее в этот день торжественный парад, посвященный Дню ВМФ, также состоялся в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 45 различных судов (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад состоял из морской и наземной частей. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко показала, как корабли готовились участвовать в параде.

В главном параде принял участие президент России Владимир Путин. Выступая перед участниками, он назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой и подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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