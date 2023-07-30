Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП при столкновении двух автомобилей в Красноармейском районе. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла около 13:30 (12:30 мск) на дороге вблизи поворота на село Золотое. Там столкнулись Opel Corsa и Hyundai.

«В результате ДТП в медучреждение доставлены пять человек», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день в Москве произошло ДТП на 98-м км внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате пострадали ребенок и двое взрослых.