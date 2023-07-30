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Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии страны

«Синьхуа»: Си Цзиньпин распорядился ускорить модернизацию армии КНР
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Председатель КНР Си Цзиньпин по время инспекции командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) распорядился ускорить модернизацию Вооруженных сил страны. Об этом 30 июля на своей странице в Twitter сообщило агентство «Синьхуа».

«Си Цзиньпин потребовал ускорить внедрение новой техники и сил для формирования боевых формирований», — говорится в сообщении.

Лидер КНР отметил важность ускорения модернизации армии.

Ранее, 29 июля, официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности. По его словам, оно не представляет угрозы ни для одной страны, уточняет «Газета.Ru».

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В период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря прошли российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие – 2023». Их главными целями были названы укрепление военно-морского сотрудничества между двумя странами, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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