Реклама
Прямой эфир
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Мир
Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии страны
Армия
Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России
Мир
Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
Спорт
Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на 50 м брассом
Мир
Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку

В Таганроге задержали кидавшего бутылки в прохожих мужчину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таганроге задержали мужчину, который бросался бутылками с жидкостью в прохожих. Об этом 30 июля сообщил журналистам представитель главного управления МВД по Ростовской области.

«Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине, откуда бросал бутылки с жидкостью в прохожих», — сказал он.

Инцидент произошел на Александровской улице. Нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

От ворот поворот: насколько криминально околофутбольное сообщество
На фанатов в Казани составили десятки протоколов за демонстрацию нацистской символики

Ранее, 14 июля, полиция задержала 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры, портили имущество и нарушали общественный порядок в электричке, следовавшей из Казани в Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023