В Таганроге задержали кидавшего бутылки в прохожих мужчину

В Таганроге задержали мужчину, который бросался бутылками с жидкостью в прохожих. Об этом 30 июля сообщил журналистам представитель главного управления МВД по Ростовской области.

«Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине, откуда бросал бутылки с жидкостью в прохожих», — сказал он.

Инцидент произошел на Александровской улице. Нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее, 14 июля, полиция задержала 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры, портили имущество и нарушали общественный порядок в электричке, следовавшей из Казани в Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).