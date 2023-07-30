Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на 50 м брассом

Спортсменка из Литвы Рута Мейлутите в воскресенье, 30 июля, установила мировой рекорд на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке, сообщил сайт Олимпийских игр.

Она преодолела дистанцию за 29,16 секунды.

Серебро (29,74) и бронзу (30,04) завоевали представительница США Лилли Кинг и итальянка Бенедетта Пилато соответственно.

Накануне, 29 июля, шведская пловчиха Сара Шестрем побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. В полуфинальном заплыве спортсменка показала результат 23,61 секунды.

Чемпионат мира по плаванию проходит в Фукуоке с 14 по 30 июля.