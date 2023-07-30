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В ЮАР заявили о намерении развивать сотрудничество с РФ в кибербезопасности

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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ЮАР намерена развивать с Россией сотрудничество в области кибербезопасности. Об этом 30 июля заявил советник по кибербезопасности президента республики Джозеф Пу.

«История отношений с Москвой, с Россией играет очень важную роль. Нам еще предстоит развить наши отношения. Мы бы хотели и будем плотно заниматься вопросами кибербезопасности сообща с правительством в Москве, с которым можно вести диалог и выстраивать отношения, чтобы решить стоящие перед нами проблемы», — сказал он на полях саммита Россия — Африка.

Пу также предложил странам БРИКС, куда входят Россия и ЮАР, поработать над совместными документами по кибербезопасности. Помимо этого, он заявил, что правительствам стоит отказаться от использования iPhone ради сохранения данных.

«Нельзя допустить, чтобы мы ходили с айфонами и айпадами. Нельзя допустить, чтобы президенты стран находились рядом с четырьмя-пятью айфонами и считали, что они в безопасности. Они в таком случае вообще не в безопасности. Эту технологию легко взломать, легко через нее проникнуть в офис президента, легко проникнуть в любое правительственное учреждение», — отметил Пу.

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Ранее 29 июля Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ отметил, что связи двух стран носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга.

Ранее 29 июля корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например, строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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