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В Москве и Подмосковье скидку при покупке квартиры просят в 99,9% случаев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья покупатели просят скидку в 99,9% случаев. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Большинство потенциальных покупателей просит разумный дисконт с учетом характеристик объекта. При этом со скидкой до 30% продается не более 5% квартир, уточнили эксперты.

Как рассказали аналитики, в массовом сегменте это скидка от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. В отдельных случаях вне зависимости от класса жилья просят скидку от 1 млн до 5 млн рублей. Основными причинами предоставления крупных дисконтов называют высокую стоимость объекта, никак не обосновывая такую скидку, либо сравнивают с другой локацией.

Скидки бывают объективные и необъективные, отметили в компании. Нередко квартиру выставляют на 1 млн рублей дороже и ждут, когда им предложат купить её на 1 млн дешевле, сообщили специалисты.

«Чаще всего дают скидку, если объект торопятся продать или он неликвидный: без ремонта, на первом этаже, окна выходят на козырек и т.п. Размер дисконта может составить от 10 до 20% от стоимости в объявлении. Так, например, собственник спешил продать квартиру и уехать из России. Объект выставили изначально на 10% ниже рынка, и готовы были еще торговаться, но его купили», — рассказали аналитики.

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Также со скидками продаются квартиры с проблемами: банкротное состояние собственника, огромные долги по коммунальным платежам, много микрокредитов, с которыми не справляются, добавили в компании.

По данным аналитиков, есть случаи срочной продажи квартиры со скидкой, когда средства необходимы на лечение, похороны, свадьбу, обучение.

«Как правило, собственники не готовы к большим скидкам. Исключением являются ситуации, когда квартиру нужно продать быстро или объект завышен в цене и собственник об этом знает. Для того чтобы аргументировать скидку, важно обозначить условия покупки (наличные средства, ипотека) и время, когда готовы выйти на сделку. В приоритете наличные деньги и период в течение недели-двух. Если покупатель готов описать условия сделки, которые устроят собственника, можно договориться об оптимальном размере скидки», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее, 25 июля, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в Москве растет популярность микронедвижимости, однако объем предложения такого жилья на рынке сократился. Отмечается, что подобные «микроапартаменты» приобретаются чаще всего с целью дальнейшей сдачи помещения в аренду. Аналитики добавили, что средневзвешенная цена 1 кв. м подобной недвижимости составила 322,2 тыс. рублей (выросла на 2,4% за полгода и на 9,2% за год).

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