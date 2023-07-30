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Путин подвел итоги саммита Россия — Африка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин 29 июля подвел итоги саммита Россия — Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге.

Одной из главных тем мероприятия стала зерновая сделка. Глава государства заверил, что африканские страны будут получать российское зерно бесплатно.

«Мы объявили, что из сделки выходим, цены выросли, наша компания больше заработала. Доходов больше получил бюджет, мы частичкой этого дохода поделимся. Ничего здесь не вижу плохого ни для нас, ни для беднейших стран, которые получат это зерно», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия возобновит зерновую сделку, когда будут выполнены выдвинутые Москвой условия, но никак не раньше.

Путин также оценил мирные инициативы африканских стран по украинскому конфликту и указал, почему переговоры не ведутся.

«Мы же не можем прекратить огонь, когда наступают, я вот это когда говорю, люди задумываются, например, начать мирные переговоры. Вы сами знаете, я всё время говорил о том, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров, но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры. Вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы не отказываемся», — сказал президент.

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29 июля Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ отметил, что связи двух стран носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга.

В тот же день корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например, строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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