Бойцы отряда «Шторм» заставили боевиков ВСУ бежать во время штурма

Бойцы отряда «Шторм» заставили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать во время штурма укрепленного района украинских националистов на марьинском направлении. Съемочная группа «Известий» 30 июля пообщалась с командиром танка с позывным Лесник, который был удостоен ордена Мужества за успешное выполнение боевых задач.

«Получили приказ, я поставил задачу взводу, и мы выдвинулись на рубеж. Загрузили параллельно десант на бронемашины, доехали до опорного пункта, отработали, высадили десант. Скрытно пытались уйти. Но в итоге повредили машину нам. По возможности на одной гусле мы доехали до посадки и скрытно ушли. После чего ночью я вернулся, и машину вытащили», — описывает события военный.

Боец рассказал, что во время операции контролировал сразу три машины — свою, еще один танк взвода и БМП. При этом в одной из них случилась техническая неполадка. Солдат подсказал, как ее устранить, чтобы машина могла его прикрыть. После этого команда выехала на рубеж, к опорному пункту, где высадили десант и прикрыли его, чтобы позволить дойти до пункта.

Другой боец с позывным Бабуля командовал БМП «Бережок» и также описал штурм.

«Мы выдвинулись двумя танками и одной БМП «Бережок» на боевую позицию. Выехали. Перед тем как мы выехали, нас начали встречать украинские военные. Мы начали выполнять задачу. Танк бойца Лесника выдвинулся на позицию. Мы встали на прикрытие танка, начали огневое воздействие на опорник украинский. И Лесник пошел с пехотой прям до опорника. Вышел на опорник, высадил пехоту», — рассказывает солдат.

После штурма ВСУ пустились в бегство, после того как их танк подорвался на мине.

Боец показал журналистам, как выглядит БМП «Бережок». Он отметил, что машина хорошо зарекомендовала себя.

Лесник отметил, что противник постоянно работает на позициях, поэтому иногда российским бойцам приходится прибегать к разным хитростям.

«Приходится прокладывать новые маршруты каждый раз, где-то задымить, где-то заехать не туда, прямо в лоб выехать, где-то посадку проехать», — описал мужчина.

Ранее, 25 июля, Минобороны показало, как расчеты гаубиц «Мста-Б» артиллерийских подразделений Южного военного округа уничтожили вражеский танк на марьинском направлении. Цель была обнаружена с помощью беспилотника, после чего артиллерия нанесла огневое поражение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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