Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину

Кавалер ордена «Родительская слава» Вадим Горелов из Магадана встретился с президентом России Владимиром Путиным и пожал ему руку. Это произошло 30 июля в Санкт-Петербурге.

Многодетный отец со своим семейством приехал на парад, посвященный Дню Военно-морского флота (ВМФ). Во время встречи глава государства поинтересовался, понравилось ли им мероприятие, и сфотографировался с гостями.

Накануне во время встречи с Путиным по видеосвязи Горелов попросил выделить две минуты на рукопожатие. Глава государства в ответ намекнул, что сможет выделить время в своем графике.

В ходе общения по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин отметил, что такие семьи — гордость страны. Он подчеркнул, что эти родители подают замечательный пример другим россиянам. Глава государства выразил надежду на то, что семей, олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности, будет становиться всё больше.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, а также усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.