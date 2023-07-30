Десять человек погибли и 76 пострадали от непогоды в Приволжье

В результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли 10 человек, еще 76 пострадали. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

«Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76», — сообщило ведомство ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших от урагана в палаточном лагере в Марий Эл возросло до восьми. Также пострадали 29 человек, 16 из них были госпитализированы.

Также 30 июля стало известно, что после опрокидывания катера на Волге в Чувашии обнаружили тело шестимесячного младенца. Судно перевернулось и утонуло из-за неблагоприятных погодных условий. При этом продолжаются поиски еще двух человек.

Помимо этого, сообщалось, что в Татарстане погибла 14-летняя девушка. Во время урагана на палатку, в которой она находилась, упало дерево.

Об урагане в Волжском районе Республики Марий Эл сообщалось ранее, 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.