В Санкт-Петербурге мужчина заставлял детей драться и наблюдал за потасовками

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина заставлял детей драться друг с другом и наблюдал за потасовками. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

После того как соответствующие кадры распространились в Сети, главным следственным управлением СК РФ по городу была организована проверка.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что в ГБОУ «Школа Новокосино» на востоке столицы произошел конфликт между двумя учениками 10-го класса. Он разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.