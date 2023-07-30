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Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку

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Фото: ТАСС/Максим Блинов
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Многодетные семьи, отмеченные орденом «Родительская слава», приехали в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. О том, как 29 июля прошел разговор с главой государства, рассказали «Известия».

Родители и дети собрались в одном из залов Кремля. В это время глава государства находился в Санкт-Петербурге и вышел на связь по видео.

«Работа есть работа, вы уж меня извините, что встреча наша так и не состоялась, но я тем не менее очень рад, что вы в Москве, и хочу сказать, что семьи, как ваши, составляют гордость нашей страны», — сказал Путин.

До встречи гости посетили храмы Кремля и увидели развод караула на Соборной площади. Путин сам рассказал гостям про Большой Кремлевский дворец, где проходят торжественные мероприятия.

На встречу не смог приехать старший сын в семье Ильиных. Он отправился служить в воздушно-космических войсках и попросил передать Путину свои слова.

«Я бы сказал ему спасибо, потому что я вижу, что происходит в стране, вижу, что происходит в мире. И я вижу, что Владимир Владимирович делает всё, чтобы наша страна развивалась и противостояла всем внешним угрозам», — сказал Сергей Ильин.

Чета Гореловых же рассказала, что у них осталась мечта пожать руку Путину. Они рассказали, что на поезде отправятся в Санкт-Петербург. Узнав об этом, глава государства намекнул, что у них может получиться вместе посмотреть парад ко Дню Военно-морского флота.

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В ходе общения по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин отметил, что такие семьи — гордость страны. Он подчеркнул, что эти родители подают замечательный пример другим россиянам. Глава государства выразил надежду на то, что семей, олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности, будет становиться всё больше.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, а также усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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