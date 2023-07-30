Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России

Роль Военно-морского флота (ВМФ) России в защите южных границ страны очень высока. Такое мнение 30 июля высказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу — защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ВМФ России с честью выполняет эту задачу. Развожаев также поздравил всех с Днем ВМФ, подчеркнув, что для Севастополя праздник является народным.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил неоценимый вклад моряков в решение задач специальной военной операции.

«Это призвание отважных и мужественных людей», — подчеркнул он.

В этот день праздник отмечают по всей России, в городах проходят военные парады. В торжественном параде в Санкт-Петербурге в этот день принимают участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов). В программе также участвует порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад будет состоять из морской и наземной частей. В нем планируется участие глав четырех африканских государств.

Перед участниками парада в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин. Он назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой и подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.