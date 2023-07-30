Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Десять человек погибли и 76 пострадали от непогоды в Приволжье
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку
Общество
Путин принимает парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Армия
Рогов рассказал о контратаке в Старомайорском на Времевском выступе
Армия
Путин назвал российский флот нерушимым стражем рубежей Отечества
Армия
Путин сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов
Армия
ВС РФ уничтожили пункт обслуживания беспилотников в Днепропетровской области
Армия
Российская ПВО лишила украинских радикалов 44 беспилотников
Армия
Сальдо сообщил о концентрированном характере обстрелов Херсонской области ВСУ
Армия
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Общество
Пятеро мужчин избили сотрудников ДПС в Краснодаре
Общество
На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в одном из них
Спорт
Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер отмечает юбилей

Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роль Военно-морского флота (ВМФ) России в защите южных границ страны очень высока. Такое мнение 30 июля высказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу — защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ВМФ России с честью выполняет эту задачу. Развожаев также поздравил всех с Днем ВМФ, подчеркнув, что для Севастополя праздник является народным.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил неоценимый вклад моряков в решение задач специальной военной операции.

«Это призвание отважных и мужественных людей», — подчеркнул он.

На своей волне: как пройдет военно-морской парад в Кронштадте
Самые современные корабли, подводные лодки, десантные катера и ботик Петра I

В этот день праздник отмечают по всей России, в городах проходят военные парады. В торжественном параде в Санкт-Петербурге в этот день принимают участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов). В программе также участвует порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад будет состоять из морской и наземной частей. В нем планируется участие глав четырех африканских государств.

Перед участниками парада в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин. Он назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой и подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023