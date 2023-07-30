Специалист рассказала о способах уберечь ребенка от падения из окна

Существует несколько способов того, как уберечь ребенка от падения из окна. Об этом 30 июля RT рассказала специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

Одним из вариантов является ручка с замком, которая выглядит как обычное приспособление, но имеет запорный механизм с ключом.

«Такой механизм позволяет открыть окно на проветривание и зафиксировать его в этом положении, чтобы ребенок не смог изменить тип открывания или захлопнуть окно», — сказала эксперт.

Также можно использовать ограничитель-гребенку, который позволяет открывать окно на режим проветривания только на 10–14 см. Еще одним способом является установка детского троса.

«Трос не дает створке распахнуться более чем на 10–12 см. Такой замок позволяет безопасно проветривать помещение и защищает от открывания окна изнутри», — отметила Мешалкина.

Защитить ребенка от падения сможет оконная решетка из стали, состоящая из прочных вертикальных прутьев.

«Она крепится к откосам оконного проема с помощью надежных стальных кронштейнов и предотвращает возможность выпадения ребенка из окна. Защитная пленка предназначена для удержания осколков стекла при разбитии окна. Предотвращает риск получения травм. Часто защитные пленки устанавливают на окнах в детских садах и школах», — рассказала специалист.

Она предупредила, что москитные сетки не помогут уберечь ребенка от падения, даже самого маленького.

Ранее, 26 июля, пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом внутренних органов госпитализировали.