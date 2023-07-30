Видео. Путин сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов

Видео. Путин сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов

2023-07-30 12:04:49

2023-07-30 12:04:49

2023-07-30 12:04:49

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