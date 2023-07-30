Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на МКАД
В Москве произошло ДТП на 98-м км внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом 30 июля сообщил источник «Известий».
«Volkswagen Tiguan врезался в грузовик», — рассказал он.
В результате аварии женщину и ребенка 2–3 лет зажало в разбитой машине.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Накануне на внутренней стороне МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Были перекрыты три из пяти полос движения.