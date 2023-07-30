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Карта спецоперации на Украине 30 июля

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, в Днепропетровской области российские силы ликвидировали центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта украинских беспилотников. В общей сложности за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны РФ лишили противника 44 беспилотных летательных аппаратов.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — продолжил представитель российского оборонного ведомства.

За сутки Вооруженные Силы РФ продвинулись на 300 м в глубину обороны противника на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. Кроме того, российская армия поразила пункт управления 100-й бригады украинской территориальной обороны вблизи Ямполя ДНР.

«На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области», — сообщил Конашенков.

Украинские националисты, по его словам, продолжили безуспешные попытки наступления, чем на этот раз они отметились на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Более того, на херсонском направлении противник понес потери в живой силе в виде 65 боевиков и пяти автомобилей.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

По данным Министерства обороны, всего с начала спецоперации армия РФ уничтожила 457 самолетов, 245 вертолетов, 5 358 беспилотиков, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 029 танков и других боевых бронированных машин, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 661 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 971 единица специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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