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Рогов рассказал о контратаке в Старомайорском на Времевском выступе

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Российские войска провели контратаку и выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Старомайорское на Времевском выступе. Об этом 30 июля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, Старомайорское перешло в серую зону. Идут бои не столько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами, отметил Рогов.

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Накануне сообщалось, что российский многоцелевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил опорный пункт ВСУ с противотанковыми средствами поражения на запорожском направлении.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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